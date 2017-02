Rost: Ternitz musste Stadtpark-Brücke sanieren

12.02.2017, 00:00 Uhr

Warum das Ganze? Baudirektor Michael Schechl im Bezirksblätter-Gespräch: "Wir müssen alle fünf bis zehn Jahre die Brücken überprüfen. Bei dieser Überprüfung hat sich herausgestellt, dass die Stahlkonsolen der dortigen Brücke angerostet sind." Die Brücke war ein Sanierungsfall. Schechl: "Die Sanierung wäre relativ aufwändig gewesen. Daher haben wir uns entschlossen, neue Stahlträger einzubauen." Wenn das Wetter mitspielt, sollen die neuen Träger noch am 9. Februar eingesetzt werden – so Schechls Idealplan am 7. Februar. Das würde bedeuten, dass die Brücken-Sanierung noch bis zum Ende der Energieferien abgeschlossen werden könnte. Kostenpunkt: rund 6.000 Euro.