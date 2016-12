So sparen Haushalte 100 Euro im Jahr

10.12.2016, 19:55 Uhr

Kostenlose Energieberatung für einkommensschwache Haushalte

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Rahmen des Projekts „EnergieCheck“ der Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal in Kooperation mit der Energieberatung NÖ besteht für einkommensschwache Haushalte der Region die Möglichkeit einer kostenlosen Energieberatung durch firmenunabhängige EnergieberaterInnen. Zusätzlich erhalten die beratenen Haushalte im Zuge dieses EnergieChecks praktische Energiesparhelfer – wie LED-Lampen. "Pro Jahr kann man so bis zu 100 Euro sparen – das lohnt sich langfristig", so Christian Wagner, Modellregionsmanager der Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal.

Energieberatung hier

Der kostenlose Energie-Check gilt für Haushalte in den Gemeinden der Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal (Altendorf, Bürg-Vöstenhof, Buchbach, Grafenbach-St.Valentin, Natschbach-Loipersbach, Neunkirchen, Ternitz, Wartmannstetten, Wimpassing i. Schwarzatale, Gloggnitz, Payerbach, Reichenau an der Rax, Schwarzau im Gebirge) mit einem geringen Haushaltseinkommen und läuft bis 5. Februar 2017.