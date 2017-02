04.02.2017, 14:45 Uhr

Neuer Versuch um mehr Kundenfrequenz und Kaufkraft für die Bezirkshauptstadt zu generieren.

Besonderheiten der Betriebe modern in den Vordergrund gerückt

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit Kurz-Clips will die Stadtgemeinde Neunkirchen auf die vielfältigen Angebote der Innenstadt und Wirtschaft hinweisen. ÖVP-Stadrat Armin Zwazl: "Das ist das Ziel einer neuen Kampagne in Neunkirchen. Dadurch sollen neue Kundengruppen angesprochen und bestehende Werbung optimal ergänzt werden."Die Dreharbeiten zum Pilotclip wurden bereits durchgeführt."Derzeit entsteht der Clip", so Zwazl. Der Stadtrat weiter: "Mit Kurzvideos werden Besonderheiten der Betriebe gezeigt. Ob dies besondere Angebote sind, ein neu gestalteter Schauraum oder eine neue Kollektion - die Videos werden die Neunkirchner Innenstadtbetriebe auch einem breiten Publikum im Netz zugänglich machen."