Wo bleibt das 5-Punke-Programm?

03.02.2017, 08:31 Uhr

Innenstadt Neunkirchen: SPÖ sieht Stillstand, ÖVP einen Fortschritt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eckpfeiler zum Verkehr (Minoritenplatz), die Verschönerung des Zentrums, ein Programm für Fahrten mit dem Bus nach Neunkirchen, ein Citymanager und eine Leerstand-Verwertung mittels Mietbüros sollten die Innenstadt attraktiver machen. SPÖ-Gemeinderat Gustav Morgenbesser vermisst hier die Bewegung.Ganz anders ÖVP-Stadtrat Armin Zwazl, unter dessen Leitung diese Punkte umgesetzt werden sollen.

Gemeinsamer Auftritt

Zwazl nennt einige Fortschritte: "Wir haben Tafeln aufgestellt 'Hier geht's zur Innenstadt'. Und es wurde an einer Linie des gemeinsamen Auftrittes gearbeitet. Ein Projekt mit diesem Auftritt werde ich am 3. Februar starten", so Zwazl. Auch eine Diplomarbeit zum Thema Tagestourismus im Stadtkern sei in Arbeit. Zur neuen Nutzung der Innenstadt wird laut Zwazl zur Zeit ein Projekt auf seine Machbarkeit überprüft.Zwazl: "Die Minoritenplatz-Gestaltung liegt beim Verkehrsplaner. Auch die Gestaltung des Tors zur Innenstadt ist in Arbeit."