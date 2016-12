Zweite Etappe der Ortsdurchfahrt kostet Payerbach 500.000 Euro

10.12.2016, 00:00 Uhr

Binnen zwei Jahren soll der zweite Teil der Ortsdurchfahrt umgesetzt werden. Die Parksituation bleibt unverändert.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. PAYERBACH. Der erste Abschnitt der Ortsdurchfahrt wurde bereits fertiggestellt.Und von 2017 bis 2018 will die Marktgemeinde die nächste Etappe in Angriff nehmen. "Vom Feuerwehrhaus bis zum Hotel Hübner", so Bürgermeister Edi Rettenbacher. Bei dieser Gelegenheit werden die Einbauten für Wasserleitung und Kabelleitungen vorgenommen. 2018 soll dann der Asphalt erneuert werden. Die Kosten für das Projekt beziffert der Pro Payerbach-Ortschef mit 500.000 Euro.

Eingriff bedeutet Halbieren

Die Parkplatzsituation gegenüber der Fleischerei Kabinger soll nicht angetastet werden. "Das würde nämlich bedeuten, dass wir gut die Hälfte der Parkplätze verlieren", so Rettenbacher.