schön ist es bei uns zu Hause im Advent. Die Frau zaubert mal wieder und man findet überall adventliches. So auch am Fensterbrett. Viel Spaß beim schauen und einen besinnlichen Advent wünscht Euch Allen dasTeam Loki

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See