17.01.2017, 12:04 Uhr

Ich bin der Schatten, der dich vorder heißen Sommersonne beschirmt.Meine Früchte und belebenden Getränkestillen deinen Durst auf deiner Reise.Ich bin der Balken, der dein Haus hält,die Tür deiner Heimstatt,das Bett, in dem du liegst unddas Spant, das dein Boot trägt.Ich bin der Griff deiner Harke,das Holz deiner Wiege unddie Hülle deines Sarges.Verfasser unbekannt, Schild an einem Baum in Madrid