Gols.Ist.Bunt - Frühlingserwachen vom 24. - 26. März 2017 in Gols am Neusiedlersee

‚Gols.Ist.Bunt‘ – Frühlingserwachen in Gols am Neusiedler SeeFreitag, 24. März - Sonntag, 26. März 2017Mit all der bunten Vielfalt, die Gols am Neusiedler See zu bieten hat, begrüßen wir heuer zum 3. Mal den Frühling mit dem Event “Gols.Ist.Bunt” in der Zeit vom 24. – 26. März 2017 in unserem Ort.Die Frühlingsluft lädt ein zu einem Spaziergang durch Gols, sei es beim Trekking@Gols, die Weinwanderung oder einfach bei einem Streifzug durch Gols, von Atelier zu Atelier, von Keller zu Keller.

Die KünstlerInnen präsentieren an diesen Tagen ihre Werke und laden ein zum Gespräch über diese.Die WinzerInnen nehmen sich an diesem Wochenende Zeit, um Ihnen mehr über ihre ausgezeichneten Wein zu erzählen, welchen Sie natürlich auch verkosten können. In der Pannonia Brauerei schnuppern Sie hinein in die Welt des Bierbrauens.Auch das Thema Lifestyle, mit einem Workshop über Naturkosmetik, haben wir berücksichtigt.Zahlreiche Events können an diesem Wochenende mit allen Sinnen genossen werden. Ob die Matinée am Sonntag mit Michael Hess & Harald Fink, die Käse & Weinverkostung, die Orangeweinverkostung und vieles mehr.Für Ihr leibliches Wohl sorgen ausgewählte Restaurants in Gols, welche Ihnen ein buntes Frühlingsmenue kredenzen. Bei unseren „kulinarischen Gästen“ kosten Sie so manchen kulinarischen Leckerbissen.Sie sehen, auch für Sie ist etwas dabei. Vielfältig und bunt … unser Gols am Neusiedler See!Die Gastgeber in Gols freuen sich schon jetzt über viele neugierige und fröhliche Menschen, über all jene, die den Frühling in ihr Herz aufnehmen möchten.Weiterführende Information erhalten Sie unter www.gols-connect.eu bzw. gols.ist.bunt@gmail.com.Bitte beachten Sie, dass bei einigen Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich ist.