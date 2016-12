LIVE Give'em Blood & Show Your Teeth + Supports

Bergwerk presents...LIVE CONCERT Give em Blood & SHOWYOURTEETH w/ A Caustic Fate, Our Eternal Chains:::HARD FACTS:Doors: 20:00 UhrBegin: 21:00 UhrVVK: € 7,- (demnächst erhältlich)AK: € 9,-:::BANDS:Give em Blood (AT)/Metalcore/Hardcore/GIVE EM BLOOD is a young and motivated Metal/Hardcore band, straight out of Austria! The 5-headed formation started out in early2009 and longs to grab any chance to spread their music all overthe world. Turning their backs on any scene-clichÈ, GIVE EM BLOOD is creating their own mixture of melancholic and emotionalchoruses and pushing breakdowns. When it goes down to showsthere is no country too far away for these guys to delight theiraudience with their energetic live performance.In late 2010 they released their first split release with Dos dias de Sangre on the german label Beatdownhardwear records.After two european tours (here comes the kraken, silent screams) and countless single/weekender shows they released their first full Album called SEVEN SINS on Bastardized recordings in september 2012.They just returned from their co-headlining Tour with American me and a short germany weekender with the acacia strain.

SHOWYOURTEETH (AT)/Hardcore/Metal/SHOWYOURTEETH sind eine fünfköpfige Hardcore/Metal Band aus Wien, Österreich, die ihre Wurzeln in vielen verschiedenen Musikgenres verteilt sehen.Mit einer exzessiven Tour-Vergangenheit die sie nicht nur durch ganz Europa, und UK, sondern auch Nordamerika geführt hat können sie schon auf zahlreiche Touren und Shows mit Bands wie Liferuiner, Close Your Eyes, Stick To Your Guns, Terror, August Burns Red, Deez Nuts, Hundredth und vielen mehr zurückblicken. Zur Zeit arbeiten SHOWYOURTEETH an ihrem neuen Release. Die Single "STAY AWAY" (mixed/mastered by Daniel Kerr @ Avenue Studios) sorgt diesen April schonmal für Vorfreude darauf.A Caustic Fate (AT)/Rockcore/Hart, eingängig und auf dem Punkt: das ist A Caustic Fate!Entgegen aller Genregrenzen mischen die vier Burschen aus der pannonischen Tiefebene Rock, Metal, Hardcore und Pop zu einem einzigartigen Gebräu, das sie schlicht ‚Rockcore’ nennen. Auf dieses Weise entwickeln sie ihr eigenes Verständnis von Musik und bleiben damit ohne Zweifel in den Gehörgängen ihrer Hörer hängen.Diese einzigartige Philosophie und die unbändige Energie machen die Band zum Gegenteil von ‚0-8-15’ und verspricht eine explosive Live-Show.Our Eternal Chains/Melodc Metalcore/Melodic Metal from Vienna, Austria formed by Dave Rozo as a Solo project in 2015, now as a full band ready to rock some stages.