'Trekking@Gols 2017' - geführte Dorfwanderung entlang von historischen Meilensteinen, die Gols in den vergangenen 800 Jahren geprägt haben. An ausgewählten kulinarischen Stationen wird auch ein Happen bzw. ein Gläschen serviert.Anmeldung erforderlich unter office@domizil-gols.at oder 0680 33 42 103, Kostenbeitrag € 12,00Das ist eine von vielen Veranstaltungen im Zuge von Gols.Ist.Bunt vom 24. - 26. März 2017. Alle Programmpunkte finden Sie auf www.domizil-gols.at

