Wir waren auch mal 16! X-Mas Special

Neusiedl am See : Bergwerk - der Club |

☆ Merry WWAM16-Mas! ☆



Wenn das Christkind vor der Tür steht, dann ist auch die WWAM16-Crew nicht weit! Zu Weihnachten bringen wir euch heuer einen Nintendo64 mit allen Spielen, die ihr euch wünscht und die heißesten Tunes der 90er und 00er-Jahre - ihr braucht uns nicht mal einen Brief zu schreiben!



Auf die Neusiedler Nostalgie-Boys ist Verlass - DJs on stage:



☞ KLEIN-ABER-FEIN (Hip Hop/Pop)

☞ PORNOKLAUS (Alternative/Indie)

☞ POWERPAUL (Nu-Metal/Party Stuff)

☞ STEEFCORE (Fun-Punk/Emo)



Playing all the best stuff from:



EMINEM, LIMP BIZKIT, BLOODHOUND GANG, LINKIN PARK, SYSTEM OF A DOWN, NIRVANA, PAPA ROACH, BLINK 182, SUM 41, BOMFUNK MCs, RAGE AGAINST THE MACHINE, RED HOT CHILI PEPPERS, MY CHEMICAL ROMANCE and MANY MANY MORE!



DOORS: 20:00

FREE ENTRY