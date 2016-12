Ein neues Buch, ein neues JahrWas werden die Tage bringen?Wird's werden, wie es immer war,Halb scheitern, halb gelingen?Ich möchte leben, bis all dies GlühnRücklässt einen leuchtenden Funken.Und nicht vergeht, wie die Flamm' im Kamin,Die eben zu Asche gesunken.(Theodor Fontane)

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See