90 Jahre Neusiedl - Tag 1: Die Bands

28.08.2016, 18:00 Uhr

Am bunten Programm stand mit dem ersten Tag ein kleines Musikfestival dem Lokalhelden wie Hotsawce, The Chunks oder Doc Zorro ihren Stempel aufdrückten.Die Plätze am Angerl füllten sich schnell. Herrliches Wetter und gut gelaunte Musiker taten ihr übriges, bis in den frühen Morgen.Der musikalischen Tradition der Stadt verpflichtet, ging es auch am zweiten Tag mit dem Festakt und Auftritten der Chiquitas, der Stadtkapelle und der Volkstanzgruppe weiter.