Alles verändert sich, doch der Zauber Weihnacht bleibt

25.12.2016, 09:30 Uhr

Im Dezember 1948 war das nicht der Fall. Ich erinnerte mich an meine Eltern und den Weihnachtsbaum und das einen Spalt breit geöffnete Fenster. Das Christkind musste ja hereingelassen werden, ein kalter Windhauch bewegte den Vorhang und ich war davon überzeugt jetzt war es da. Draußen begann es ganz leise zu schneien und es war so still. Doch dann wurde diese Stille unterbrochen, Trompetentöne wurden hörbar und kamen immer näher, die "Müllner Buam" kamen die Dorfstraße entlang und vor ihnen ging der "Hoida" mit seiner Peitsche und knallte immer wieder auf den gefrorenen Boden. Dann hörte man Leute von allen Richtungen zur Christmette eilen, es schlug Mitternacht. Auch wir zogen unsere Mäntel an und stapften durch den bereits einige Zentimeter hohen Schnee. Eisiger Wind blies uns ins Gesicht und mir wurden Finger und Zehen bereits klamm vor Kälte, "Moonboats" waren noch nicht erfunden!Gestern musste ich mich bei meinem Mann fest einhaken um nicht auf der nassen und glatten Straße auszurutschen, meine Stiefel waren warm, der Mantel ebenfalls und das üppige Essen machte sich bereits in meinem Magen bemerkbar. Immer wieder mussten wir stehen bleiben um Autos vorbei zu lassen. Doch als ich dann in der Kirchenbank saß und unsere kleine festlich geschmückte Kirche betrachtete da wurde mir bewusst vieles hat sich geändert doch auch Glatteis und Autogehupe kann am Zauber der Weihnachtsnacht nichts ändern.