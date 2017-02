Faschings-Scherze?!

10.02.2017, 20:32 Uhr

1) Welcher Träger von natürlichen Kontaktlinsen kann gleichzeitig oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche sehen?2) Bei welcher aus dem Mittelalter stammenden Delikatesse isst Mann/Frau auch heutzutage den Inhalt des Darms eines Tieres mit?:a) Blutwurst b) Schnepfendreck c) Kutteln3) Welche unterirdischen Wachstumsträger leben als Nomaden mit Rentierherdenin Finnland?4) Das PRZEWALSKI-Wildpferd wurde ja Gott sei Dank vor der völligen Ausrottung in der Mongolei bewahrt. - Wo sind die seltenen BLUMENTOpferde beheimatet?5) Wenn Sie einem Inuit einen Kühlschrank verkauft haben, sind Sie beruflich gefragt ina) der Kühlschrank-Produktion b) der Versicherungsbranche c) im 'Internationalenvironment watching'[ (3) Samen 1) Vieraugenfisch 4) im Blumentopf 2) b) 5) b) ]