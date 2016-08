15. MARC-AUREL-MARSCHTAGE

29.08.2016, 16:25 Uhr

Veranstalter war der Heeressportverein und durchgeführt wurden diese in der BENEDEK- KASERNE in Bruckneudorf. Marschiert werden konnte entweder über 2x40km oder über 2x 22km. Eröffnet wurden die Marschtage von den Legionaris und der Startschuss erfolgte mit den Abschuss einer Kanone des Traditionsvereins.Neben rund 360 Polizeischülern, nahmen auch Gruppen des Bundesheeres, der Feuerwehr, des roten Kreuzes und auch Zivilisten am Marsch teil. Für die Verpflegung und erste Hilfe waren die Mitglieder des K-ZUG XXI im Einsatz.