20 Jahre Bürgermeister

10.12.2016, 10:19 Uhr

NICKELSDORF (chriss). Er ist 20 Jahre Ortschef von Nickelsdorf und das mit Bravour. Gerhard Zapfl ist nicht nur ein Platzhirsch, sondern auch einer, der anpackt und seit zwei Jahrzehnten vollen Einsatz für seine Gemeinde zeigt. Als er sich im Jahr 1996 in den Gemeinderat eingezogen ist, hatte er die Entscheidung zu treffen: "Entweder ich nörgle und kritisiere alles oder ich setze mich ein und versuche ein Stück alles besser zu machen", erklärt Zapfl, der sich für Zweiteres entschieden hat und in die Gemeindepolitik gegangen ist. Ob er bereut? "Keine einzige Sekunde." Auch nicht, als Nickelsdorf in der weltweiten Öffentlichkeit aufgrund der Flüchtlingswelle im Vorjahr gestanden ist. "Das war der Erfolg unseres gesamten Gemeinde, dass wir für einen friedlichen und sicheren Ablauf gesorgt haben", ergänzt der Bürgermeister.

Zwei VolksabstimmungenDass er auf seine Bürger hört, zeigte er mit zwei Volksabstimmungen in seiner Amtszeit. Einmal für ein neues Gemeindezentrum und das andere für das Ansiedeln einer Glasfabrik. "Jedes Ergebnis ist für etwas gut", steht Zapfl hinter der Demokratie.Sein größte Errungenschaft war mit Sicherheit, das Nova Rock nach Nickelsdorf zu holen. Mittlerweile seit dem Jahr 2005 ein Fixpunkt für alle Rockfans und bis 2021 vertraglich gesichert. Aber auch für das Ortsbild und die Kinderbetreuung konnte der Ortschef viel umsetzen.Ganztages-Kindergarten mit Mittagessen und verlängerten Öffnungszeiten, die Umsetzung einer Kinderkrippe und Ferienbetreuung oder die Einführung der Ganztagesschule mit Nachmittagsbetreuung waren wichtige Entscheidungen für Familien. Ein neues Feuerwehrhaus, 35 neue Wohnungen, 21 Windräder, die Errichtung einer Hundeauslaufzone und ein neues Gemeindeamt stellen den Fortschritt seiner Bürgermeister-Ära unter Beweis. 2017 soll ein Turnsaal für die Volksschule und für die einheimischen Vereine fertiggestellt werden. "Ich habe noch vieles vor, meine Arbeit ist noch nicht beendet", wird Zapfl bei der Gemeinderatswahl 2017 noch einmal antreten.