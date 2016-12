4. Sternderlstund in der Evangelischen Pfarrkirche Nickelsdorf

Veranschaulicht wurde, dass es zahlreiche unterschiedliche Arten und Wege gibt "Dankeschön" zu sagen, und es guttut, wenn man einen Dank hört, fühlt, sieht oder einfach spürt.Nach der Sternderlstund wurde wie gewohnt in der Kirche zu einer Agape geladen, bei der sich die Besucher noch lange über die gewonnenen Eindrücke unterhalten konnten.Das Sternderlstund'n-Team bedankt sich bei den zahlreichen Gästen für ihren Besuch und für die vielen positiven Rückmeldungen. Die nächste Sternderlstund findet am Freitag, dem 17.03.2017, statt.Alle Nickelsdorferinnen und Nickelsdorfer werden schon jetzt sehr herzlich dazu eingeladen.

Die Kinder brachten mit Begeisterung die Geschichte der 10 Aussätzigen dar. Sie zeigten, dass Dankbarkeit nicht selbstverständlich ist, und leider nicht immer gelebt wird. Durch die diversen Beiträge des Sternderlstund'n-Teams wurde jedoch deutlich, dass wir eigentlich für vieles dankbar sein können, und wir uns glücklich schätzen dürfen, in einer friedvollen Gemeinde in der Gemeinschaft unserer Familien und Freunde leben zu dürfen.

