Christbaum schmücken in der Evangelischen Pfarrkirche Nickelsdorf

30.12.2016, 09:48 Uhr

In Anlehnung an das bekannte Sprichwort "Viele Hände, schnelles Ende!" stand der fertig geschmückte Christbaum schon nach kurzer Zeit in voller Pracht an seinem angedachten Platz, neben dem Altar.Beim Krippenspiel, am Nachmittag des 24.12.2016, konnte er dann erstmals von einer breiten Öffentlichkeit bestaunt werden.