Demokratie. Intakte Umwelt

14.12.2016, 00:10 Uhr

oder kleingedruckte Informationspolitik mit großen Folgen?

Das Burgenland ist ein starkes Land mit mündigen Bürgern. Hier wird Lebensqualität noch höher bewertet als übermä-ßiger Profit.Leben und leben lassen – das ist das Motto, das es zu bewahren gilt – für uns, für unsere Nachkommen. Auch bei unseren Nahrungsmitteln. Es ist gut so, dass wir in diesem Land von vielen Bauern beliefert werden. Vielfalt ist Demokratie und Vielfalt erzeugt eine natürliche Konkurrenz, die dem Konsumenten zugute kommt. Wie wäre es, wenn es im Nordburgenland nur mehr drei Winzer, drei Bauern und einen Fleischhauer gäbe? Vielfalt kontrolliert sich gegenseitig – Alternativlosigkeit erzeugt Machtverhältnisse, die Demokratie und Umwelt schaden können. Aus diesem Grund erhalten alle Frauenkirchner/innen in den nächsten Tagen Post: Unterschreiben Sie für eine Beibehaltung unserer Werte, für eine offene, transparente Auseinandersetzung zum Thema Industrielle Glashausanlage für Wintertomaten in Frauenkirchen. Informieren Sie sich selbst, wie „ökologisch“ diese 14 Hektar große Anlage, die im Winter Sommer-gemüse beheizt, tatsächlich ist und treffen Sie Ihre eigene Entscheidung.

Bürgerinitiative Freie Sicht auf Frauenkirchen. F. d. Inhalt verantwortlich: Josef UmathumUnterstützen Sie uns und damit sich selbst: Unterschreiben Sie für eine Bürgerbefragung