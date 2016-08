Gerade jetzt, mit Ende der Ferienzeit, ist die lückenlose Versorgung der Patientinnen und Patienten mit sicheren Blutkonserven besonders schwierig. Damit wir die Blutversorgung auch weiterhin wie gewohnt sicherstellen können, ist es wichtig, dass im Osten Österreich jetzt mehr Blut gespendet wird.Viele Menschen sind noch im Urlaub und fallen somit als Blutspender aus. Durch das hohe Verkehrsaufkommen ist die Urlaubszeit leider auch eine Zeit vieler Unfälle und Verletzungen – so werden mehr Blutkonserven als sonst benötigt.Deswegen suchen wirWie einfach es ist, mit einer Blutspende ein Leben zu retten, sowie viele weitere Informationen rund ums Blutspenden erfahren Sie auf www.blut.at oder unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 190 190.Vielen Dank für Ihre Unterstützung - Ihr Team der Blutspendezentrale

AT

, Obere Hauptstraße 5 , 7162 Tadten AT

Volksschule , Obere Hauptstraße 5 , 7162 Tadten AT

DRINGEND: BLUTSPENDERINNEN UND BLUTSPENDER ALLER BLUTGRUPPEN GESUCHT - Jetzt Blutspenden und Leben retten in Tadten!

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See