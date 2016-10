Boxenstop" in der Landestankstelle Frauenkirchen ein. Zahlreiche Gäste,Freunde und Stammkunden, sowie Bürgermeister Josef Ziniel und Vizebürgermeister Matthias Doser folgten der Einladung.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See