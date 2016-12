Die Freiwillige Feuerwehr Nickelsdorf lädt am Samstag, dem 14.01.2017, ab 20:00 Uhr zum Feuerwehrball im Gasthaus Weisz "Dorfwirt" ein.Für die musikalische Umrahmung sorgt der "Dreiaklaung".Eintritt: 7,00 EuroDie FF-Nickelsdorf freut sich auf Ihren Besuch.

Feuerwehrball 2017 in Nickelsdorf

