Frauenkirchen Ortseinfahrt aus Podersdorf

30.11.2016, 00:10 Uhr

Soll das geplante 14ha große Glashaus an diesem Standort vor Frauenkirchen gebaut werden?Bei einer Volksabstimmung sollen die Frauenkirchnerdirekt-demokratisch selberdarüber entscheiden können.Betriebe in Wallern haben sich auf die Produktion von Gemüse spezialisiert. Die großen Hallen sind im „Hintaus“ des Ortes angesiedelt, wo sie das Ortsbild relativ wenig beeinträchtigen.Ein für Bevölkerung und Touristen wenig sichtbarer Standort soll auch in Frauenkirchen gefunden werden.