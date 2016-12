Gehweg für Golser Pendler

12.12.2016, 10:56 Uhr

In einer Kooperation zwischen der Marktgemeinde Gols und der Neusiedler Seebahn GmbH ist in den letzten Wochen ein fast 300 Meter langer Gehsteig im Bereich des Bahnsteiges Gols entstanden.



Kooperation

GOLS. "Mit der Verwirklichung des Projekte wurde einem massiven Pendlerwunsch Rechnung getragen", erzählt Fritz Radlspäck. "An uns heran getragen wurde der Wunsch, als wir im Vorjahr den neuen Fahrplan an die Pendler ausgeteilt haben. Wir haben uns dann mit der Neusiedler Seebahn in Verbindung gesetzt, weil wir eigentlich zuerst gedacht haben, dass es sich um Gemeindegrund handelt. Sowohl die Straße, als auch das Rundherum gehören aber der Bahn."Mit DI Arnold Schweifer von der Neusiedler Seebahn wurde dann verhandelt. "Wir haben schließlich eine Lösung gefunden", schildert er. "Die Bahn hat das Material zur Verfügung gestellt, die Gemeinde die Arbeiten gemacht." Nur der Zaun der Gehsteig und Gleise trennt, wurde von Mitarbeitern der Raaber Bahn montiert. "Weil diese Arbeiten besondere Sicherheits-Kenntnisse verlangen", weiß Schweifer.Die Neusiedler Seebahn hat rund 10.000 Euro in das Projekt investiert, seitens der Gemeinde war es eine ähnliche Summe."An diesem Projekt sieht man, dass, wenn man vernünftig zusammen arbeitet, Projekte schnell auf Schiene bekommen kann", so Schweifer. "Alleine wäre es für beide Parteien zu viel gewesen, gemeinsam war es kein Problem."Auch Bürgermeister Hans Schrammel bedankt sich für die Zusammenarbeit. "Im Namen der Gemeinde muss ich wirklich danke an alle Beteiligten sagen. Sowohl bei der Bahn als auch bei meinen Arbeitern. Dadurch wurde die Sicherheit für unsere Pendler immens verbessert."