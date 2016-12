13.12.2016, 00:00 Uhr

Zahlreiche Gäste nahmen die Einladung an und besuchten die Vertreter der Jungen Wirtschaft in Podersdorf am See.Junge Wirtschaft Bezirksvorsitzender Gernot Zechmeister freute sich über die zahlreichen Spenden, die der St. Anna Kinderkrebsforschung zu Gute kommen.