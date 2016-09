Golser Grammel-Boscha eröffnet

29.09.2016, 15:57 Uhr

Harald Lehner hat seinen Heurigen in Gols mit Freunden und viel Politik eröffnet.

GOLS. Landeshauptmann Hans Niessl, Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Tschürtz, Landesrätin Verena Dunst, die Landtagsabgeordneten Karin Stampfl und Kilian Brandstätter, Bürgermeister Hans Schrammel und noch so einige mehr waren gekommen um den Heurigen von Harald Lehner mit zu eröffnen. Harald Lehner hat seinen Heurigen "Grammel Boscha" samt Vinothek, kleinem Regionalitätsladen und Lagerhallen an den Ortsrand von Gols gebaut. Von dort sollen in Zukunft auch Führungen des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel weg gehen.