JVP Jois spendet dem Roten Kreuz einen Defi

16.12.2016, 03:55 Uhr

Jährlich unterstützt die Junge ÖVP Jois gemeinnützige Organisationen oder Einrichtungen, wie in den vergangenen Jahren die Feuerwehr, die Pfarre oder zuletzt die Kinderkrippe. Diesmal wird der Ortsstelle des Roten Kreuzes unter die Arme gegriffen und ihnen der bislang fehlende Defibrillator zur Verfügung gestellt. Er kommt bei Notfallmaßnahmen, wie zum Beispiel bei Herzkammerflimmern, zum Einsatz und sichert eine schnelle und effektive Hilfe. Halbautomatische Defis sind zudem ein wichtiges Instrument bei der Wiederbelebung.„Mit unseren Aktivitäten beleben wir nicht nur das Gemeindeleben, sondern zeigen uns auch solidarisch mit den Mitbürgern. Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig an Menschen zu denken, welche unsere Hilfe brauchen, weshalb wir diesmal das Rote Kreuz unterstützen. Mit diesem Defi hat unsere Jugendorganisation einen kleinen aber wichtigen Beitrag geleistet den Helfenden die Arbeit zu erleichtern und für Notleidende eine optimale Versorgung sicherzustellen“, hält JVP-Ortsobmann Sascha Krikler fest.