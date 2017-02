Küche will richtig geplant sein

16.02.2017, 12:24 Uhr

Küchenplanung ist mehr als nur Aufstellen von Möbeln & Geräten

Die richtigen Materialien

Für das Planen einer neuen Küche sollte man den Grundriss des Raumes machen, einmal über die Quadratmeter, die Höhe und auch zentimetergenau die Strom- und Wasseranschlüsse.Auch Türen, Fenster und Heizkörper werden beim Vermessen mit einbezogen. Natürlich gibt es auch Küchenanbieter, deren Mitarbeiter direkt nach Hause kommen und die Küche selbst vermessen.Bereits vor dem Kauf sollte man sich über Materialien und Funktionalität im Klaren sein. Hochglanzfronten sehen zwar sehr edel aus, benötigen aber auch eine tägliche, entsprechende Pflege, genauso verhält es sich mit Edelstahl.Des Weiteren stellt sich die Frage, welche Elektrogeräte benötigt werden. Wie viel Stauraum wird benötigt, um sämtliche Küchenutensilien praktisch und übersichtlich unterzubringen. Kompakt und bedienungsfreundlich soll sie sein, die neue Einbauküche.

Praktische Planung

Funktionalität ist wichtig

Beim Berechnen sollte auch darauf geachtet werden, dass Wege zwischen Kühlschrank, Herd und Arbeitsplatte nicht zu weit voneinander entfernt sein sollten, einfach des praktischen Arbeitens wegen.Moderne Küchen bieten durch ihre Bauweise viele Neuheiten, welche auch unter ergonomischem Aspekt nicht zu unterschätzen sind. Spezielle Drehmechanismen in den Schrankecken erleichtern das praktische Ordnen von Küchenutensilien.Eine besondere Arbeitserleichterung stellen ergonomische Arbeitsplatten dar. Auch eine optimale Beleuchtung über dem Herd, dem Arbeitsplatz und dem Esstisch unterstützt das effiziente Arbeiten in der Küche. Besonders in kleinen Küchen sollte die Raumhöhe ausgenutzt werden, beispielsweise durch hohe Schränke, Hängeschränke und Regale.