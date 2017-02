Lidl übergab Spende

14.02.2017, 00:00 Uhr

Vor kurzem wurde die modernisierte Lidl-Filiale in Frauenkirchen wiedereröffnet. An der offiziellen Wiedereröffnungsfeier nahmen auch Bürgermeister Josef Ziniel, Stadtrat Franz Toppel, Walter Ehmann, Obmann vom Kriegsopfer- und Behindertenverband Frauenkirchen sowie viele weitere Ehrengäste teil.

Spende für Kriegsopferverband

Die Lidl-Filiale in der Mönchhoferstraße in Frauenkirchen erstrahlt in neuem Glanz. Nachdem der Standort seit Mitte Oktober geschlossen war, wurden die Baumaßnahmen inzwischen abgeschlossen.Bei Lidl Österreich kommt auch der soziale Aspekt nicht zu kurz: Das Unternehmen engagiert sich seit mehreren Jahren intensiv für eine gute Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen wie beispielsweise dem Österreichischen Roten Kreuz, Caritas oder Soma- und Vinzimärkten. Im Rahmen der Wiedereröffnung konnte Vertriebsleiter Alexander Feirer einen Warengutschein im Wert von 1.000 Euro an Walter Ehmann für den Kriegsopfer- und Behindertenverband Frauenkirchen übergeben.