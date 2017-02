Neustart für Parndorfer Jugendzentrum

Alle Parteien sind sich einig, dass ein attraktives Angebot für 14-18-Jährige gemeinsam geschaffen werden soll. „Früher hatte man keine Auswahl für seine Freizeitgestaltung, heute ist mit Computer, TV und Social Media die Konkurrenz recht groß“, ergänzt der Ortschef. Bedenkt man, dass es in Parndorf pro Jahrgang 50 Jugendliche gibt, ist die Zielgruppe sehr groß. Von Seiten der Gemeinde ist das Ziel, dass der Neustart des Jugendzentrums mit Mai möglich ist. Bis dahin soll gemeinsam mit den Jugendlichen die Renovierung und Umgestaltung stattfinden.Ab dem Zeitpunkt wäre der Gemeinderat auch bereit, dass eine Personalaufstockung für die Jugendarbeit finanziert wird. „Wenn gute Projekte umgesetzt werden und sich das Interesse erhöht, wird sich kein Gemeinderat gegen eine Erhöhung der finanziellen Mittel aussprechen“, so Kovacs abschließend.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See