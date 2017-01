Parndorfer Feuerwehr bei KFZ-Brand

"Um 18:03 Uhr wurden wir zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage zu einem KFZ Brand gerufen", weiß Feuerwehr-Kommandant Gerald Kammerhofer. Aus ungeklärter Ursache fing ein Fahrzeug auf der A4 zwischen Neusiedl und Parndorf Feuer. Glücklicherweise konnten alle Insassen das Auto rechtzeitig verlassen. Unter schwerem Atemschutz und mit Löschschaum wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Das Feuer war innerhalb weniger Minuten gelöscht."Anschließend wurde das schwer beschädigte Fahrzeug mit unserem Last/Kran von der Autobahn entfernt", so Kammerhofer.Unter der Einsatzleitung von HBI Gerald Kammerhofer waren zwölf Mann mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Am Freitag Abend find ein PKW auf der A4 Feuer.

