Podersdorf: Neujahrsempfang mit Ehrenringverleihung

14.01.2017, 22:03 Uhr

Am Samstag lud man ins Pfarrheim von Podersdorf am See zum Neujahrsempfang.

PODERSDORF AM SEE. Der Neujahrsempfang in Podersdorf am See war heuer gleichzeitig der Startschuss zu einigen Feiern - denn die Gemeinde begeht heuer ihr 800-Jahr-Jubiläum.Im Rahmen des Neujahrsempfanges wurden vier Personen, die sich um Podersdorf am See verdient gemacht haben, der Ehrenring verliehen. Der ehemalige Gemeindearzt Dr. Georg Ganser, Oberlehrerin Maria Unger, Hofrat Prof. Georg Gesellmann und Pater Maurus Zerb wurden von Alt-Bürgermeister Andreas Peck und Bürgermeisterin Michaela Wohlfahrt geehrt.Ebenfalls eine Neuigkeit: Podersdorf am See hat jetzt eine eigene Fanfare , die während des Festaktes im Pfarrheim präsentiert wurde.