Punsch & Glühwein bei den Seichtwasser-Raftern

Am Freitag, dem 06.01.2017, veranstaltete der Verein nun eine Punsch- & Glühwein-Party beim Musikhaus Nickelsdorf und wählte damit den kältesten Zeitpunkt des derzeitigen Winters. Beim Tiefstwert von -13,7 °C Außentemperatur musste der Glühwein seinem Namen wirklich zur Ehre gereichen, um die Besucher auf Betriebstemperatur zu bringen. Aber es gelang – und unter der wohligen Wärme der installierten Infrarotstrahler wurden auch Bier und gekühlter Wein noch zum Renner des Abends. Deshalb darf man auch mit Fug und Recht behaupten, dass die Gäste, die länger blieben, nicht an Ort und Stelle angefroren waren, sondern, dass sie die Veranstaltung sehr genossen.

