ÖVP Punschstandl Die ÖVP Nickelsdorf lädt ein, am Samstag, dem 18.02.2017, ab 15:30 Uhr zum Punschstandl auf dem Vorplatz beim ehemaligen Nahversorger Pecher, Mittlere Hauptstraße 46. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt. Als besondere Spezialität wird UHUDLER-Glühwein serviert. Die ÖVP Nickelsdorf freut sich auf Ihr Kommen.

