Turmblasen in Nickelsdorf

30.12.2016, 09:59 Uhr

Während des Gottesdienstes harrten die Musikanten im Kirchturm aus, bis Vikarin Mag. Zuzana Uvácik und Pfarrer Mag. Sönke Frost auf den Kirchenvorplatz traten, um die Gäste zu verabschieden. Sogleich erklangen die ersten Töne des wohl bekanntesten Weihnachtsliedes "Stille Nacht".

Leider war die musikalische Darbietung aufgrund des starken Windes sehr schlecht zu vernehmen, aber die Musikanten versicherten, dass das Lied im Turm, direkt unter den Glocken, ausgesprochen gefällig und besinnlich wirkte.Später am Abend wiederholte das Ensemble den Auftritt in der Katholischen Pfarrkirche, um auch dort, im Anschluss an die Christmette der Katholischen Pfarrgemeinde, den Besucherinnen und Besuchern Frohe Weihnachten zu wünschen.