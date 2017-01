TV-TIPP: ORF Beitrag zur 24h Pflege - Firma PflegePartner in Neusiedl / See

„Qualität lohnt sich“ waren die Worte von Firmeninhaber und Pflege-Manager Matthias Haider, nach einem Anruf vom ORF.Das Wirtschaftsmagazin „ECO“ war auf das Unternehmen PflegePartner aufmerksam geworden.Die Firma PflegePartner wurde 2011 von DGKS Hermi Haider und ihrem Sohn Matthias Haider gegründet. Gemeinsam mit ihrem achtköpfigen Team vermitteln sie seitdem ausgewählte 24h-Pflegekräfte in Österreich und kümmern sich auch mit einem „Rund-um-Service“ um die zu Pflegenden und deren Angehörigen.

Voraussichtlicher Sendetermin: ECO, Donnerstag, 26.1.2017 um 22:30 Uhr auf ORF 2 (oder in einer der darauffolgenden Sendungen immer donnerstags, 22:30 Uhr, Wiederholung immer freitags, 11:50 Uhr ORF2)

Aktuell in Neusiedl am See