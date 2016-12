Verene Göltl, die Golser Überstimme mit dem Programm "Kabinettstücke" live im Evangelischen Gemeindezentrum Gols

Mit dem Programm KABINETTSTÜCKE gastierte sie mit den Ausnahmemusikern Christian Wegscheider (Piano/Wurlitzer/Akkordeon), Alex Meik (Kontrabass) und Philipp Kopmajer (Schlagzeug/Percussion) .An diesem Abend präsentierte sie eine Mischung von Wienerlied und Jazz, Chanson und Couplets mit ihrer unvergleichlichen Ehrlichkeit im Liederschreiben und mit ihrer vielfach ausgezeichneten Überstimme und Intonation.Neben ihr fantastische Musiker, die das Publikum und auch Verena immer wieder mit Soloeinlagen begeisterten.Verena Göltl mit Band bescherte dem Publikum ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, vielen Dank !

