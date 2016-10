Waldspaziergang und Maronisammeln

01.10.2016, 23:03 Uhr

Mein Mann ist schon lange begeisterter Wanderer, und als wir noch in Eisenstadt gewohnt haben, sind wir oft am Wochenende im Leithagebirge spazieren gegangen. Der Wald, wie ich diese Woche zufällig in Medizin populär gelesen habe, ist eine Quelle des Wohlbefindens für Körper und Seele und Waldwanderungen wirken sich äußerst positiv auf den Organismus aus. Den Erlebniswanderweg bei der Gloriette finde ich toll, hier werden die Kinder mithilfe der verschiedenen Stationen zum Weitergehen animiert.

Außerdem ist jetzt im Herbst auch Saison für Maroni, Nüsse und Kastanien, die wir ebenfalls gerne Sammeln. So war vor allem unser Großer mit Feuereifer bei der Sache. Die Maroni, die wir gefunden haben, sind zwar etwas kleiner als im Geschäft, sie werden uns aber sicherlich ganz besonders gut schmecken.