Weihnachtliches Kunstprojekt in der NMS Zurndorf

Die Krippe wurde im Eingangsbereich der Schule ausgestellt und konnte bei der Adventfeier von den zahlreichen begeisterten BesucherInnen betrachtet werden. Die SchülerInnen hatten viel Spaß bei diesem Projekt und haben auf besondere Weise Weihnachtsstimmung in die Schule gezaubert.

Die SchülerInnen der NMS Zurndorf haben in der Adventzeit ein besonderes Kunstprojekt im Rahmen des evangelischen und katholischen Religionsunterrichtes gemacht. Nach dem Motto "aus Alt mach Neu" brachten die Kinder von zu Hause Alltagsmaterialien mit, Dinge die sonst keinen Zweck mehr erfüllten und hauchten ihnen neues Leben ein. Sie gestalteten gemeinsam eine Krippe mit lebensgroßen Figuren. Bei den Ideen und dessen Umsetzungen hatten die SchülerInnen freie Hand und konnten sich so kreativ mit der Weihnachtsgeschichte und dem Grund des bevorstehenden Festes auseinandersetzen. Auch die drei Weisen aus dem Morgenland wurden dabei näher betrachtet. Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische zeigten den Weg nach Betlehem. Die Weisen konnten damals die Zeit- Zeichen deuten - können wir es heute auch?Mit spannenden Begegnungen und tiefen Erfahrungen werden wir belohnt, wenn wir uns auch auf den Weg wagen. Stern über Betlehem, zeig uns den Weg.

