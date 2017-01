mit warmen Blunzn, Bratwürstl, frischen Schnitzeln etc.

Sankt Andrä am Zicksee: Berger Halle |

AT

Sankt Andrä am Zicksee

, Sankt Andrä am Zicksee AT

Berger Halle , Sankt Andrä am Zicksee AT

Aktuell in Neusiedl am See