06.01.2017, 10:45 Uhr

Russland-Sanktionen

Laut einem ZIB2 Bericht im ORF wurden in bisher drei Jahren Russland-Sanktionen europaweit 400 000 Arbeitsplätze vernichtet.

Allein in unserem kleinen Land 7000.

Darüber schweigen die Muppets in Brüssel aber lieber.

Auch von unserer Regierung ist in diesem Fall nichts zu hören.

Wenn aber einen Asylanten Zahnschmerzen plagen oder eine Wohnung nicht gefällt wird darüber lang und breit diskutiert.

Echt armselig.

