Int. Jiu Jitsu Nikolausturnier 2016

Auch Ihre Vereinskollegin Vanessa KLINGER schaffte nach Gold beim „Maribor Open“ und einem 3.Platz beim „Vienna Open“ mit einem 2.Platz in der Klasse U15 -52kg wiederum den Sprung auf´s Podest.Das tolle Ergebnis der „Vila Vita Pannonia-Kämpfer“ wird mit einer Silbermedaille in der Klasse U15 +66kg durch Lukas SCHWARZ , der erstmals bei einem Internationalen Jiu Jitsu Wettkampf auf der Matte stand, komplettiert.

Vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern waren Lisa FUHRMANN, Vanessa Klinger und Lukas SCHWARZ bei diesem Internationalen Turnier am Start.Lisa FUHRMANN sicherte sich nach 2x Gold beim „Vienna Open“ und dem Sieg beim „Maribor Open“ auch bei Ihrem 3. Internationalen Turnier dieses Jahres die Goldmedaille in der Klasse U15 -57kg.

Aktuell in Neusiedl am See