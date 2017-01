Leipzig zu stark für den UTTC Halbturn

08.01.2017, 09:32 Uhr

Vereine und kann beim Spielerkader aus den Vollen schöpfen. Kathrin Mühlbach, Tho Do Ti und Hernán Benjamin Soto Torres waren fürdie Halbturner zu stark. Nur im Doppel konnten Michael Peck undVictoria Ehn in einem spannenden Spiel im entscheidenden fünften Satzmit 17:15 gewinnen. Für Victoria Ehn war dieses Spiel ein schöner Abschluss, da sie nun in freudiger Erwartung auf Zwillinge für die nächsten Monate vomTischtennissport aussetzen wird.