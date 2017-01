Nachwuchscamp des Triathlonverbandes

08.01.2017, 09:18 Uhr

Unter der Leitung von Landestrainer Robert Lang und Co-Trainer Christian Unterberger wurde ein umfangreiches 4-tägiges Trainingsprogramm in einem perfekten Umfeld abgehalten.Höhepunkt war ein gemeinsames Training mit Ferencvaros Budapest in deren Trainingszentrum auf dem Programm. Der Verein hat neben Fußball auch zahlreiche andere Sportsektionen. Mehr als 3000 (!) Jugendliche trainieren dort regelmäßig. „Top Verhältnisse für Sportler von denen wir in Österreich leider nur träumen können“, erzählt Lang.Unter der Leitung der 5fachen Ironman Siegerin Erika Csomor gab es für unsere Athleten ein abwechslungsreiches Lauf- und Koordinationstraining mit den ungarischen Kollegen. Eine tolle Erfahrung die wir mit einer Einladung nach Österreich fortsetzen wollen.