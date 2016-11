Silber für Claudia Loos

Die Welt- und Europameisterin Claudia LOOS vom JC “Vila Vita Pannonia” Wallern schaffte mit einem „Ippon-Sieg“ gegen die Britin Sandra HUGHES wieder einmal den Einzug ins WM-Finale der Klasse F2 (Frauen, 35 – 39 Jahre) -78kg. Dort musste sie sich diesmal leider ihrer ständigen Kontrahentin Laurence HYPOLITE aus Frankreich geschlagen geben und holte somit den VIZE-WELTMEISTERTITEL in ihrer Klasse.

