05.02.2017, 18:15 Uhr

Starke Leistungen beim Judo

WALLERN (chriss). Eine erfolgreiche Reise nach Bruck an der Mur war es für den Jiu Jitsu Club Wallern mit der Sektion Judo zum internationalen Judoturnier. Lisa Fuhrmann bewies ihre Klasse in der U16 bis 57kg und holte nach drei Siegen im Turnier den ersten Platz. Ähnlich gut lief es für Vanessa Klinger in der Klasse bis 52kg, die den starken zweiten Platz erreichte. Trainer Ferdinand Fuhrmann ist stolz: "Das war ein stark besetztes Turnier, wo sich unsere Sportlerinnen stark präsentierten."

