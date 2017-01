20.01.2017, 19:29 Uhr

„71 oder der Fluch der Primzahl“

GROSSWARASDORF. Theaterstück über die 71 Toten, die am 27. August 2015 in einem Kühl-LKW an einer Pannenbucht bei Parndorf entdeckt wurden.

Mit Texten von 21 burgenländischen AutorInnen, Interviews mit 15 GesprächspartnerInnen rund um die Aufarbeitung der Katastrophe, Bildmotiven von dutzenden KünstlerInnen, 5 DarstellerInnen auf der Bühne.

Szenische Einrichtung und Inszenierung: Peter Wagner

Musik: Ferry Janoska

DarstellerInnen: Tania Golden, Gernot Piff, Petra Staduan, Werner Wultsch, Bella Ban (Bühnenmitwirkung und Kostüm)

Eine Produktion der Theaterinitiative Burgenland in Koproduktion mit dem Offenen Haus Oberwart und der Gemeinde Parndorf.

Freitag, 27. Jänne, 19.30 Uhr in der KUGA.

