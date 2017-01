13.01.2017, 15:41 Uhr

Einladung zu Steuer- und Sozialrechtsvorträgen

NECKENMARKT. Die Burgenländische Landwirtschaftskammer veranstaltet gemeinsam mit der LBG und der Sozialversicherungsanstalt der Bauern spezielle Steuer- und Sozialrechtsvorträge zu den Themen „Neueinsteiger in der Landwirtschaft“, „Betriebsaufgabe – Pensionsantritt“, „Nebentätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft“ und „Tierhaltung“.

Donnerstag, 9. Feber 2017, 9.00 bis 12.00 Uhr

„Nebentätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft“

Ort: Gasthof zur Traube, Neckenmarkt

(Anmeldung bis 2 Tage vor Veranstaltungstermin im Landw. Bezirksreferat Oberpullendorf)

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 10 Personen pro Veranstaltung. Als Vortragende fungieren SteuerberaterInnen der LBG und Mitarbeiter der SVB. Seitens der Burgenländischen Landwirtschaftskammer treten die Kammerjuristen Mag. Marianne Karall und/oder Mag. Michael Kirnbauer als Referenten auf.

