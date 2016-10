07.10.2016, 17:10 Uhr

Großer Bauernmarkt in Stoob

STOOB. Am Samstag, den 15. Oktober findet von 9:00 bis 13:00 Uhr am Hauptplatz Stoob ein Bauernmarkt statt.

Die Direktvermarkter der Region bieten an: Fleisch und Produkte vom Lamm, Wild und Fisch, Milchprodukte, Brot und Gebäck, Marmelade, Eingekochtes, Honig, Säfte, Liköre, Schnäpse, Bio-Freilandeier sowei Obst und Gemüse der Saison und vieles mehr. Für Speis und Trank sorgt die Fleischerei Berger und die örtliche Gastronomie.

